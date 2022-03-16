Рим, 16 марта 2022, 16:42 — REGNUM В Италии загорелся в воздухе и упал учебно-тренировочный самолёт ВВС страны, сообщает 16 марта газета La Repubblica.
Авиакатастрофа произошла в провинции Лекко области Ломбардия.
На данный момент известно, что оба пилота успели катапультироваться.
Один из пилотов найден спасателями, поиски второго продолжаются.
Газета отмечает, что упавший самолёт может принадлежать не военным, а военно-промышленной компании Leonardo.
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