Рим, 16 марта, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Италии загорелся в воздухе и упал учебно-тренировочный самолёт ВВС страны, сообщает 16 марта газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа. Иван Шилов ИА REGNUM

Авиакатастрофа произошла в провинции Лекко области Ломбардия.

На данный момент известно, что оба пилота успели катапультироваться.

Один из пилотов найден спасателями, поиски второго продолжаются.

Газета отмечает, что упавший самолёт может принадлежать не военным, а военно-промышленной компании Leonardo.