Саранск, 16 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Саранске 18 марта, в день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, состоится масштабная интерактивная акция «Мордовия. Весна — 2022». Об этом сообщил в своем telegram-канале и.о. ректора Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.

Алексей Колчин ИА REGNUM С шарами цветов российского флага

Праздничные мероприятия начнутся в 12.30 мск и пройдут в центральной части города, на площади Тысячелетия и перед СК «Саранск Арена». Состоится концерт профессиональных и студенческих творческих коллективов.

Студенты Мордовского педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, юнармейцы, бойцы отряда «Поиск» проведут акцию «Мы вместе под флагом России». Также запланирован массовый танцевальный флешмоб под песню «Катюша», в котором могут принять участие все желающие.

Ключевой точкой праздника станет гала-концерт деятелей искусств Мордовии и студенческих творческих коллективов «Zа мир».

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные акции, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией, запланированы практически во всех регионах. Договор о вхождении Крыма в состав России был подписан 18 марта 2014 года после референдума, на котором присоединение поддержали 96% участников.