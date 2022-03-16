Ново-Огарево, Московская область, , 16:41 — REGNUM Главная задача России на Украине состоит в том, чтобы помочь людям Донбасса. Об этом 16 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании о социально-экономической поддержке регионов РФ.

Владимир Путин Kremlin.ru

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«Мы встречаемся в сложное время», — заявил Путин.

«Ранним утром 24 февраля мною открыто, публично были названы причины и главная цель действий России — это помощь людям на Донбассе, которые в течение почти 8 лет самыми варварскими методами: блокадой, крупномасштабными карательными акциями, терактами и постоянными артиллерийскими обстрелами — подвергались настоящему геноциду. Ни за что. Только за то, что они добивались элементарных человеческих прав», — указал он.