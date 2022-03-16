Псков, , 16:59 — REGNUM Беженцы из республик Донбасса и Украины получат около 35 тонн гуманитарной помощи из Псковской области. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе администрации региона.

Машина гуманитарной помощи от «Единой России» Единая Россия

Жители Псковской области собрали большое количество вещей для беженцев. В их число вошли продукты, средства личной гигиены, детский товары и предметы первой необходимости. В сборе помогали местные волонтёры и члены регионального отделения партии «Единая Россия».

«Руководство некоторых школ и родительские комитеты выразили желание помочь гражданам, попавшим в сложное положение. На базе этих организаций были открыты дополнительные официальные пункты сбора», — отметила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачева.

Согласно маршруту грузовики сначала прибудут в Петербург, откуда в составе единой колонны отправятся в регионы, где отмечается высокая концентрация беженцев из Донбасса и Украины.

Отметим, Псковская область ранее уже отправила первую партию гуманитарной помощи. Объём первого груза для беженцев составил 20 тонн.

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