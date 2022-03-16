Екатеринбург, 16 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Екатеринбургские школы начали подписывать приказы по цифровой безопасности. Об этом сообщают СМИ. Сотрудникам учебных заведений официально запретят использование иностранных систем видеоконференций. В том числе Zoom и Skype.

Видеоконференция

По информации E1.ru, системные администраторы будут проверять все флешки и жесткие диски учителей и учеников. Специалисты также начнут блокировать трафик иностранных IP-адресов. Таким образом школы планируют оградить от хакерских атак.

Новые приказы основаны на поручении Минпросвещения и писем Федеральной службы по техническому и экспертному контролю о подготовке к проведению компьютерных атак.