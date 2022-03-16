Пестречинский район, Татария, , 16:35 — REGNUM В Татарии 35-летнего начальника МБУ «Отдел культуры» Пестречинского района подозревают в мошенничестве и превышении должных полномочий. Как сообщает следственное управление СКР по РТ, мужчина задержан.

Уголовное дело

В 2021 и 2022 годах подозреваемый совместно с неустановленными должностными лицами, совершил хищение бюджетных денежных средств. Путем заключения фиктивных договоров об оказании услуг и закупок товаров по завышенным ценам на организацию новогодних мероприятий в районе, он по предварительным данным, использовал в личных целях более 210 тыс. рублей.

Мужчина вину не признает. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с марта 2017 до июня 2021 года бывший сотрудник пожарно-спасательной части не выходил на работу, получая при этом зарплату, премии и иные выплаты. Ущерб от его действий составил более 2 млн рублей.

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