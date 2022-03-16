Подгорица, , 16:34 — REGNUM В Черногории цены на потребительские товары и услуги, измеряемые индексом потребительских цен, в феврале, по данным Monstat, в среднем составили более 1,5 процента по сравнению с январем 2022 года.

Инфляция Pixabay.com

Потребительские цены в феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года в среднем составили 6,7 процента.

«Наибольшее влияние на месячный уровень инфляции оказал рост цен на горюче-смазочные материалы для автотранспорта, овощи, молоко, сыр и яйца, мясо, фрукты, хлеб и крупы, твердое топливо, средства личной гигиены, — сообщает ведомтсво.