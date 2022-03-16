Челябинск, 16 марта, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Молодой мужчина, найденный мёртвым в национальном парке «Таганай» в Челябинской области, мог заблудиться при спуске с одной из вершин. О том, что его тело нашли после нескольких дней поисков, сообщили накануне в региональной Поисково-спасательной службе.

Ирина Юрина ИА REGNUM На вершине Круглицы

Как сообщало ИА REGNUM, 21-летний юноша, приехавший на Южный Урал из Перми, утром 7 марта ушёл в одиночный поход со стоянки «Гремучий ключ», оставив вещи и документы в палатке. Вечером дежурный сообщил о его пропаже, начались поиски.

Тело молодого человека нашли лишь 15 марта на склоне горы Круглица (высота 1178 м). Обстоятельства трагедии устанавливаются, но можно предположить, что турист заблудился или травмировался и насмерть замёрз. В ночь на 8 марта в Златоусте было минус 16 градусов.

Круглица, самая высокая вершина Таганая, по-своему коварна. Это огромный конус, нагромождение камней. Обычно на неё поднимаются с юго-запада, от седловины под названием Долина Сказок, или с юго-востока, по тропе от приюта «Таганай». Путь назад бывает сложно найти, особенно в условиях плохой видимости. Даже летом на Круглице дует холодный ветер, возможна внезапная облачность. Погибшего туриста нашли на северо-восточном склоне, примерно в 5 км по прямой от места стоянки.

Туристы, которую обсуждают трагедию в социальных сетях, говорят о необходимости разместить на вершине качественные метки, маячки или вешки, находящиеся в прямой видимости. Сейчас сотрудники национального парка регулярно наносят на камни красно-белые метки, но под снегом их вряд ли можно увидеть.

По словам опытного туриста Марии Рассомахиной, в такие походы лучше идти с настоящим компасом (не приложением в смартфоне), заранее изучив карту парка. Компас поможет спуститься в нужную сторону, если визуальных ориентиров нет, а метки маршрута не видно.

«К сожалению, это не первый случай, когда туристы уходят в ту сторону. Сейчас туризм на Урале становится популярнее, очень много малоопытных людей отправляются отдыхать в горы. С учетом этого обстоятельства необходимо постоянно обновлять метки на популярных маршрутах, а лучше сделать маяки, подобные установленным на Иремеле».

Путешественница также настоятельно рекомендует не пренебрегать стандартным набором радиального выхода (то есть от места стоянки налегке), даже самого близкого. Туристу всегда следует брать с собой спички, мобильный телефон, компас и карту, еду (например, орешки, шоколад, печенье) и воду, нож, фонарь, дождевик или тёплую одежду. В экстренной ситуации эти вещи помогут дождаться помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года при спуске с горы Иремель в Башкирии заблудились женщина и двое её детей, 14-летняя дочь и 5-летний сын. Девочка умерла от переохлаждения, мальчику ампутировали обмороженные пальцы на ногах.

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