Подгорица, , 16:30 — REGNUM Черногория переживает серьезный кризис, связанный с ростом цен на топливо и продовольствие, сообщает RTCG.

При этом в стране нет ни резервов нефтепродуктов, ни продовольствия, и экономика никак не может замедлить рост цен.

В результате все виды топлива в Черногории достигли исторического максимума, а цены на основные продукты питания, такие как крупы, масло и сахар, также находятся на самом высоком уровне с тенденцией к росту.

Цена двух видов видов бензина с полуночи составляет 1,74 и 1,78 евро соответственно, а евродизель стоит 1,74 евро за литр. Топочный мазут также стоит на рекордно высоком уровне в 1,67 евро.