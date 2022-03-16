Ростов-на-Дону, 16 марта, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается гололёд. Об этом предупредили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на дороге

Согласно прогнозу синоптиков, с 16 по 18 марта местами по Ростовской области на дорогах ожидается гололедица. Преимущественно скользко будет в ночные и утренние часы.

Спасатели призвали водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, пешеходов — переходить дорогу только в разрешенных местах.