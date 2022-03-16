Ярославль, 16 марта, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Ярославском районе Ярославской области сгорела ферма. При пожаре погибли 106 коров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

Vk.com/zveropoliceyar Пострадавшая в пожаре лошадь

Изначально о происшествии сообщили жители в социальных сетях, рассказавшие, что немногим оставшимся в живых животным нужна помощь. Позднее информацию подтвердили и в МЧС.

«Поступило сообщение о возгорании производственного помещения по адресу: Ярославский район, напротив поселка Алексеевское. При тушении пожара задействовано 6 единиц техники, 33 человека личного состава. Ликвидация пожара объявлена в 06:52. Уничтожены строения на площади в 597 квадратных метров. Пострадавших среди людей нет, погибло 106 коров», — рассказали в пресс-службе ярославского МЧС.

Сейчас спасатели устанавливают причины пожара.