Брянск, , 16:37 — REGNUM В 2022 году в рамках федерального проекта «Жильё и городская среда» на территории Брянской области планируется ввести 450 тысяч квадратных метров жилья, сообщает 16 марта пресс-служба правительства региона.

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Запланированный объём строительства соответствует уровню 2021 года и на 18 тысяч кв. метров больше показателя по паспорту национального проекта на 2022 год. По состоянию на 1 марта уже введено свыше 186 тысяч квадратных метров, что составляет 461% к аналогичному периоду прошлого года.

Для стимулирования жилищного строительства в Брянске в 2022 году начнутся работы по обустройству новой четырехполосной магистрали по улице Ильи Иванова и двухполосной автодороги по улице имени Визнюка. С 2022 по 2024 годы строительство этих дорог позволит вести в эксплуатацию 270 тысяч квадратных метров жилья на территории бывшего аэропорта в Советском районе Брянска.