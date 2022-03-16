Симферополь, , 16:24 — REGNUM Семьям крымских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, будет оказана помощь в дополнение к выплатам из бюджета. Об этом 16 марта в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов по итогам встречи с представителями крупного бизнеса.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Глава региона отметил, что темой беседы стали вопросы поддержки семей крымских военных, погибших при исполнении долга в ходе специальной военной операции.

«Вечная им память и Царствие Небесное! Еще раз выражаю самые глубокие соболезнования семьям. Мы обязательно окажем им помощь в дополнение к выплатам из бюджета. Также проговариваем вопросы оказания индивидуальной помощи каждой семье, в которой есть раненые», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, а также по демилитаризации и денацификации Украины.