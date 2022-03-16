Москва, , 16:58 — REGNUM Жертвы дискриминации из числа уроженцев России в странах Евросоюза должны жаловаться на проявления ксенофобии в суд. Об этом 16 марта заявил вице-президент Международного союза адвокатов по международным связям Сергей Бородин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Русофобия

«Международное право в том виде, которое мы знали умерло. Но не до конца. Оно осталось в режиме национального права», — сказал Бородин.

Поэтому соотечественникам, которые столкнулись с притеснениями по этническому признаку, следует обращаться в суды стран, где это произошло. Более того, этническим русским, пострадавшим от волны ксенофобии следует «завалить» европейские суды исками по защите своих прав, заявил адвокат.

Читайте ранее в этом сюжете: В СПЧ заявили о нападении на российских детей за границей