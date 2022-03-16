Буфтя, , 16:22 — REGNUM В городе Буфтя на юге Румынии неизвестная женщина похитила кошелек с крупной суммой денег, принадлежавший беженцу с Украины. Об этом 16 марта сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ночной бар Цитата из к/ф «Отцы и дочери». реж Габриэле Муччино. 2015. Италия, США

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По предварительным данным, инцидент произошел в местном баре, когда гражданин Украины, расплатившийся за спиртные напитки, временно оставил деньги и документы на стойке. Воспользовавшаяся ситуацией посетительница заведения завладела указанным имуществом и скрылась.

Как выяснилось впоследствии, пострадавшим является украинец, недавно пересекший украинско-румынскую границу и планировавший получить в Румынии официальный статус беженца.

Согласно официальной информации, полиции удалось установить имя и фамилию подозреваемой. Ведется следствие.

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