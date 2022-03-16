Москва, , 16:22 — REGNUM В ходе встречи с министром иностранных дел Турции глава МИД РФ Сергей Лавров не обсуждал вопрос о встрече Путина и Зеленского.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом 16 марта сообщил журналистам сам Сергей Лавров.

По его словам, они не обсуждали возможности встречи Путина и Зеленского.

Глава МИД России пояснил, что с украинской стороной будут обсуждаться только те встречи, которые ведут к конкретным результатам.

Также Сергей Лавров отметил, что Москва не против продолжения общения в трехстороннем формате глав МИД России, Турции и Украины.

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