Москва, 16 марта 2022, 16:22 — REGNUM В ходе встречи с министром иностранных дел Турции глава МИД РФ Сергей Лавров не обсуждал вопрос о встрече Путина и Зеленского.
Об этом 16 марта сообщил журналистам сам Сергей Лавров.
По его словам, они не обсуждали возможности встречи Путина и Зеленского.
Глава МИД России пояснил, что с украинской стороной будут обсуждаться только те встречи, которые ведут к конкретным результатам.
Также Сергей Лавров отметил, что Москва не против продолжения общения в трехстороннем формате глав МИД России, Турции и Украины.
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