Рига, 16 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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Активнее всего приемом беженцев с Украины в Латвии занимается столица, а прилегающие к Риге муниципалитеты не горят подобным желанием. Об этом в эфире гостелевидения страны LTV заявила министр внутренних дел Мария Голубева.

По ее мнению, властям таких мест стоило бы поучаствовать в процессе, а не слать приезжих в Ригу. Голубева признала, что активность муниципальных властей в работе с беженцами очень отличается: «В целом, конечно, в Риге сейчас намного больше вкладывается в упорядочение процесса, все службы трудятся очень интенсивно».

По данным МВД, в столице уже около 700 беженцев обратились с просьбой предоставить им жилье. В Лиепае и Южно-курземском крае таких людей было 276, в Вентспилсе — 310, в других краях и того меньше.

«Я думаю, настало время и другим самоуправлениям, например, пририжским, тем, которые шлют людей в Ригу и говорят, что у них самих нет таких возможностей, пересмотреть свое отношение очень серьезно», — заявила министр.

Ранее мэрия столицы Латвии сообщила, что резервы столичного муниципального жилфонда, предназначенного для размещения людей в случае катастроф, практически исчерпаны. И теперь Рига ждет более активного участия других самоуправлений в этом процессе.