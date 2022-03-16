Бургас, Болгария, 16 марта 2022, 16:18 — REGNUM Неизвестные лица осквернили памятник советскому Воину-Освободителю в городе Бургасе на юго-востоке Болгарии. Об этом 16 марта сообщает софийская газета «Факты».
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Согласно официальной информации, вандалы залили краской часть подножия указанного монумента, а также нанесли надпись непристойного содержания на его постамент.
Местная полиция пока отказывается от каких-либо комментариев по этому поводу. Ведется следствие.
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