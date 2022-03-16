Ижевск, 16 марта, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Ситуация с отсутствием ряда товаров, которую ежедневно можно наблюдать в магазинах, не связана с нарушением поставок — проблем с поставками нет. Об этом заявил глава минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарев в ходе прямого эфира в сообществе в социальной сети «Объясняем. Удмуртия».

Александр Комаров ИА REGNUM Сахарный песок

«Все поставляется в таких же разумных пределах, как и поставлялось до этого. Но возник ажиотажный спрос, понятно, люди волнуются, имеют право покупать», — сказал министр.

По словам Лашкарева, объем закупок «прилично» вырос, раньше республика потребляла 50 тонн сахара, сегодня — это 80 тонн, рост составил 60%.

«Это сложный процесс, он отрегулируется, и это займет не такое большое время», — добавил глава ведомства.

«Одна из наших крупных торговых сетей сегодня происходит отгрузка порядка 400 тонн на ближайший РЦ (распределительный центр). Соответственно в республику это дополнительно придет, про сахар говорим, в течение этой недели», — заверил Лашкарев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии мониторинг цен на продовольственные товары показал, что в течение 60 дней ряд продуктов питания подорожал более чем на 10%. По состоянию на 13 марта, в сетевых магазинах республики наиболее значительно выросли цены на сахар — 38,7%, капусту — 38,5%, морковь — 27,7%, гречку — 18%, пшеничную муку — 16,2%, рис — 13,1%, соль — 10,1%.

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