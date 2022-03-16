Москва, , 16:16 — REGNUM Для российского рынка труда наиболее рисковой ситуацией будет период апреля-июня 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

«Именно решение вопроса занятости населения будет одним из ключевых вызовов 2022 года, — сказал Засько. — Причем наибольшие риски волатильности рынка труда сформируются в период апреля-июня».

По его мнению, есть вероятность одномоментных массовых увольнений, обусловленные рисками полного ухода из РФ отдельных западных компаний.

«Однако не думаю, что это окажет существенное влияние на сверхвысокий рост общей безработицы, — сказал Засько. — Во-первых, в ряде случаев ухода иностранных компаний освободившееся место будет занято другими участниками. Во-вторых, резко обострившийся запрос на интенсификацию процессов развития импортозамещения будет подталкивать к активным действиям по развитию новых производств внутри России и, соответственно, к росту спроса на рабочую силу. В-третьих, будут разрабатываться меры государственной поддержи и стимулирования сохранения рабочих мест».

При этом он подчеркнул, что ограничение доступа к социальным сетям серьезно снижает экономические возможности широкого круга микро‑ и малого бизнеса.

«Кроме того, необходимо сохранить и в отдельных случаях увеличить объем государственных заказов в сфере реального сектора экономики с приоритетом компаний, обеспечивающих трудоустройство российских граждан. В свою очередь, региональные власти должны задуматься о временном моратории на арендные платежи по принадлежащей им собственности, задействованной в бизнес-процессах», — сказал Засько.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в профсоюзных организациях РФ не зафиксировали «вала увольнений» и массовой безработицы.

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