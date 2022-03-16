Таллин, 16 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум.

Domas Евро

С апреля 2022 года уже во второй раз в нынешнем году вырастут зарплаты у мэра Таллина, его заместителей и у председателя столичного городского собрания. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Первое повышение зарплат руководства столицы Эстонии произошло 1 января 2022 года. Тогда оклад мэра Михаила Кылварта вырос с 6 100 до 6 693 евро в месяц, а вице-мэры стали получать по 5 706 евро в месяц вместо прежних 5 200 евро.

Теперь оклад мэра увеличится до 7 222 евро в месяц, а вице-мэры будут получать 6 156 евро в месяц.

Согласно действующему в Эстонии законодательству, к 1 апреля каждого года ставка заработной платы высших должностных лиц, к которым приравнены и руководители Таллина, индексируется.

Размер индекса зависит на 20% от роста индекса потребительских цен и на 80% — от годового роста поступлений доли пенсионного страхования с социального налога.

Подчеркивается, что в 2020 и в 2021 году власти Таллина временно отказались от индексации зарплат членов городского правительства и руководителей горсобрания, но с 1 января 2022 года возобновили прежнюю практику.