Саратов, , 16:18 — REGNUM Сразу в нескольких районах Саратовской области прошли автопробеги «Своих не бросаем». Мероприятия организовали с целью поддержки российских военнослужащих, выполняющих задачи по обеспечению безопасности России и защиты населения Донбасса в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Участники автопробега «Своих не бросаем» в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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В поддержку решений президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине с центральной площади рабочего поселка Степное стартовал автопробег. В акции приняли участие представители регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», общественных организаций и предприятий, Красноармейского станичного казачьего общества и местные жители.

Колонна из почти 30 автомобилей с российскими флагами и символами на стеклах «Z» и «V» объехали поселковые улицы. Прохожие приветствовали участников автопробега.

«Мы не имеем морального права оставаться в стороне, когда вся Россия борется за свое будущее. Нашим парням на передовой нужна любая наша поддержка, в первую очередь моральная. Наша цель — выразить поддержку Вооруженным силам России, донести до широкой общественности, что народ и армия России едины, мы всё поддерживаем, мы своих не бросаем. Хотим, чтобы жители присоединились, обратили внимание, и чтобы особое внимание обратила молодежь, вспомнила, за что умирали наши деды и прадеды», — заявили организаторы автопробега.

Подобные акции прошли в Новоузенском, Озинском, Ивантеевском, Энгельсском и других районах Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове запланировано более 30 акций в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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