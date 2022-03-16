Москва, 16 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Банк России оказался в ситуации полной экономической неопределенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы о том, что ЦБ РФ продолжит курс на повышение ключевой ставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«В настоящее время сложно делать прогнозы о том, как ЦБ РФ изменит величину ключевой ставки. Мы не знаем весь пакет санкций. Мы не знаем, что будет завтра. Почему Банк России решил не устраивать традиционную пресс-конференцию? Потому что он тоже находится в полной экономической неопределенности. Им пока нечего сказать. ЦБ РФ действует по учебнику и по наитию. У них нет ключевых индикаторов. Они не могут просчитать ни инфляцию, ни ВВП, ни доходы и занятость населения, — сказал Остапкович. — Можно предположить, что есть тенденция повышения ставки до 23%. Это вполне реально. Но нужно подождать недели две и собрать три пакета. Во-первых, полный пакет санкций, во-вторых, пакет контрсанкций и, в третьих, какой маневр сделает правительство с точки зрения поддержки бизнеса и граждан. И вот когда будут эти три пакета, тогда можно будет говорить о ключевой ставке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Банк России оставит ключевую ставку на уровне в 20%.