Краснодар, , 16:13 — REGNUM Годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметят в Краснодарском крае, в общей сложности запланировано более 1,3 тысячи мероприятий, сообщили в пресс-службе администрации края.

На Кубани отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией Пресс-служба администрации Краснодарского края

Так, в Славянске-на-Кубани проведут автопробег с участием представителей движения «Боевое братство». Выставка-панорама «Крым и Россия: прошлое и настоящее» откроется в Мостовском районе.

Спортивные соревнования по художественной гимнастике, приуроченные к празднику, пройдут в Курганинском районе. В Крымском районе праздник отметят показательными тренировками по плаванию, а в Новокубанском районе пройдут военно-спортивные и интеллектуальные соревнования.

18 марта в России широко отмечают восьмую годовщину вхождения Крыма и Севастополя в состав России. 16 марта 2014 года на референдуме возвращение в Россию поддержали 97% крымчан и 96% севастопольцев.