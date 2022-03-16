Москва, , 16:12 — REGNUM Снижая зависимость от российских энергоресурсов, Япония будет действовать аккуратно и прагматично, чтобы не навредить собственной экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил о стремлении снизить зависимость Японии от поставок российских энергоносителей. Но делать Япония это будет очень аккуратно и прагматично, дабы не навредить собственной энергетической безопасности и снизить ущерб для национальной экономики, — сказал Понкратов. — Япония всегда стремилась к диверсификации поставок энергоносителей на свою территорию. Что касается СПГ, то 40% поставок было из Австралии, по 12−14% поставляли Катар, Индонезия и Малайзия, доля же России в последние годы была около 8,5−9%. Если действовать аккуратно, то в среднесрочной перспективе возможно заместить такой объем СПГ».

Но здесь, как подчеркнул эксперт, Япония столкнется с ситуацией разбалансированных энергетических рынков из-за не всегда скоординированных действий США и ЕС, стремящихся снизить зависимости от российских поставок сырья и энергии даже в ущерб собственным интересам.

«Российский газ обходился Токио дешевле, чем поставки из стран Ближнего Востока и АСЕАН — как минимум из-за транспортного плеча. Плюс японские компании владеют долями в основных российских СПГ-проектах. Таким образом, покупая российский СПГ, Япония приносит прибыль своим компаниям и банкам — инвесторам российских проектов», — уточнил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов рассказал, что экспорт СПГ в Японию в 2021 году принес российским поставщикам 1,7 млрд долларов.

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