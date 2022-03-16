Кишинёв, 16 марта, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ прибыл с официальным визитом в Молдавию. Об этом 16 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Mapn.ro Николае Чукэ

Как отмечается в заявлении пресс-службы правительства Румынии, в Кишиневе Чукэ проведет переговоры со своей молдавской коллегой Натальей Гаврилицей, а также рядом министров и высокопоставленных чиновников Молдавии.

Кроме того, румынский премьер-министр встретится с депутатами парламента и представителями бизнес-элиты этой страны. Другие детали поездки Чукэ не разглашаются.