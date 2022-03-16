Таллин, 16 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Достижение договоренности о прекращении огня на российско-украинских переговорах на данном этапе маловероятно, считает директор Эстонского института внешней политики Кристи Райк.

Украина

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В интервью порталу новостей гостелерадиовещания ЭстонииERR она отметила, что Россия не будет готова пойти на прекращение операции, пока не получит весомых аргументов.

Райк также не считает реалистичным саммит о перемирии, поскольку Россия на данном этапе не будет радикально пересматривать свои военные и политические цели.

Одним из пунктов возможных переговоров, по мнению Кристи Райк, может стать нейтральный статус Украины. Однако это может потребовать больших уступок со стороны Украины, и если она откажется от цели членства в НАТО, то эта договоренность должна сопровождаться конкретными гарантиями безопасности со стороны крупных мировых держав, убеждена Райк.