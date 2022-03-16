Москва, 16 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Япония начала политику отказа от российских энергоносителей задолго до 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Так он прокомментировал обещания японского министерства экономики, торговли и промышленности снизить зависимость от российских энергоносителей.

Minsvyaz.ru Флаги России и Японии

«По итогам 2021 года доля России в объемах поставок нефти в Японию составляла 3,6%, а СПГ — 8,8%. В итоге по обоим видам энергоресурсов Россия занимала пятое место среди стран-импортеров, — сказал Понкратов. — Более уверенно в Японии чувствовал себя российский уголь — по итогам 2021 года на долю России пришлось 12,5% импорта, что позволило занять второе место. Япония могла бы потреблять намного больше российских углеводородов, но сознательно ограничивала покупку энергоресурсов в России. Казалось бы, цифры несущественные, и нельзя говорить о серьезной зависимости Японии от российских поставок энергоресурсов. Но речь идет о высококонкурентном азиатском рынке, где крайне непросто оперативно найти соответствующие объемы СПГ — это 7,53 млрд куб. м газа в годовом исчислении».

При этом эксперт подчеркнул, что политику отказа от импорта российских энергоносителей Япония начала еще в предыдущие годы.

«Например, поставки СПГ из России в Японию в 2021 году снизились на 11,4% в физическом выражении и на 21,2% в стоимостном выражении», — сказал Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Японии планируют снижать зависимость от российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ).