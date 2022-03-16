Берлин, , 16:05 — REGNUM Германия выступает против отправки на Украину каких-либо миссий Североатлантического альянса. Об этом 16 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он напомнил, что и канцлер Германии Олаф Шольц, как и президент Франции Эммануэль Макрон, и глава Белого дома Джозеф Байден, «чётко говорил о том, что «никакой персонал НАТО, солдат НАТО не будет высылаться за пределы НАТО или на Украину».

«Это ясно. Это должно быть красной линией, потому что тогда сложно будет различать — то, что вы говорите, гуманитарную, спасательную миссию или военную миссию», — отметил Хебештрайт.

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Как сообщало иа, ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить на Украину, где Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации, миротворческую миссию НАТО. При этом, по его словам, миссия не должна быть безоружной. Она «будет служить миру», оказывать гуманитарную помощь, но одновременно «будет защищена соответствующими силами, вооружёнными силами», указал Качиньский.

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По мнению министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, миротворческую миссию НАТО «очень сложно видеть» на Украине, пока там ведутся боевые действия. Также она указала на то, что обсуждение таких предложений должно проходить уже после окончания военных действий.

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