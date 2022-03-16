Рига, , 16:04 — REGNUM Готовых к эксплуатации бомбоубежищ на случай укрытия мирного населения от обстрела сейчас не имеется даже в столице Латвии. Об этом сообщил новостной портал lsm.lv.

Самодельное бомбоубежище («щель»). 1941

Подчеркивается, что утвержденный правительством план гражданской обороны ориентирован главным образом на оперативное информирование и эвакуацию населения, а поиском укрытия и его организацией население должно заниматься самостоятельно.

В управляющей почти половиной рижской недвижимости компании Rigas namu parvaldnieks заявили журналистам, что в случае кризисной ситуации готовы обеспечить доступ к подвалам многоэтажек.

«Мы следим за ситуацией, будем сотрудничать с различными службами, министерствами. У Rigas namu parvaldnieks около тысячи дворников, и поэтому быстро открыть подвалы не составит труда», — убеждена представитель фирмы Уна Греневица.

Старший по дому на улице Икшкилес, 2, в Риге показал один из таких подвалов. По свидетельству СМИ, подвал находится в запустении. Журналисты увидели мертвую крысу, которая умерла от специально рассыпанного для нее яда.

По признанию старшего по дому, люди редко сюда спускаются, и их подвальные ячейки не используются. Много места занимают различные коммуникации и оптические кабеля. Повсюду разбросан хлам и бытовой мусор.

По словам старшего по дому, в случае необходимости люди смогут тут укрыться. «Вопрос лишь в брезгливости и опасности, которая будет», — считает он.