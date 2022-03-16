Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 16 марта, по состоянию на 15:15 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent подрастают на 0,45%, до $100,36 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефтяная вышка

«Практически на этом же уровне находились 15 марта в середине дня, хотя вчера вечером и сегодня в первой половине дня успели сходить вниз и вверх на несколько долларов.

На котировки давит не только ожидание ужесточения монетарной политики США, но и неожиданно возросшие запасы нефти в США по данным Американского института нефти.

Если сегодняшние данные от минэнерго США подтвердят эту статистику, возможна новая попытка продавить нефть в район $95.

Инвесторы также опасаются сокращения китайского спроса в связи с разрастающейся в Поднебесной новой волны заражений коронавирусом.

Международное энергетическое агентство также понизило свой прогноз по спросу на нефть, но при этом предложило экспортерам нарастить поставки, чтобы компенсировать возможные перебои с поступлением нефти из России.

Это все напоминает дешевую манипуляцию для того, чтобы снизить взлетевшие в странах запада цены на топливо и отопление.

Скорее всего, геополитическая ситуация ещё даст не один повод для попытки повторить недавние максимумы», — полагает эксперт.

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