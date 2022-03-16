Ташкент, , 15:58 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 16 марта обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

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«В послании Абдулазиза Камилова отмечено, что стороны обладают достаточным потенциалом для активизации торгово-экономических связей, расширения сотрудничества в сферах культуры, образования и туризма, углубления межпарламентского диалога», — говорится в сообщении.

Выражена уверенность, что узбекско-греческое партнерство, основанное на взаимном доверии, будет и далее укрепляться во всех областях на благо народов двух стран.

«В свою очередь, Никос Дендиас подчеркнул, что за последние годы двусторонние отношения поступательно развивались на основе принципов равноправия и взаимного уважения», — сообщил МИД Узбекистана.