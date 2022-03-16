Ташкент, 16 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 16 марта обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«В послании Абдулазиза Камилова отмечено, что стороны обладают достаточным потенциалом для активизации торгово-экономических связей, расширения сотрудничества в сферах культуры, образования и туризма, углубления межпарламентского диалога», — говорится в сообщении.

Выражена уверенность, что узбекско-греческое партнерство, основанное на взаимном доверии, будет и далее укрепляться во всех областях на благо народов двух стран.

«В свою очередь, Никос Дендиас подчеркнул, что за последние годы двусторонние отношения поступательно развивались на основе принципов равноправия и взаимного уважения», — сообщил МИД Узбекистана.