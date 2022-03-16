Кишинёв, 16 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Правительство Молдавии перехватило управление крупнейшим в стране центром распределения и размещения беженцев, организованном в центре Moldexpo в Кишинёве, чтобы мэр города Ион Чебан не использовал это для своей популярности. Об этом 16 марта заявила журналистам премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Николай Ге. Суд царя Соломона. 1854

«Были инциденты, когда господин Чебан, используя семьи беженцев, пытался получить политические дивиденды», — сказала Гаврилица.

Она обвинила мэрию молдавской столицы, что были инциденты, когда регистрация беженцев проходила нерационально. Премьер-министр также заявила, что Чебан требовал от центральных властей помощи в содержании беженцев.

«Если мы не можем работать в одной команде, если не можем таким образом эффективно управлять центром в интересах беженцев, тогда мы вынуждены взять на себя руководство центром», — заявила глава правительства.

Напомним, прошедшей ночью Чебан сообщил в своём телеграм-канале, что правительство Молдавии совершило «рейдерский» захват центра беженцев в Moldexpo. Он предположил, что лагерь планируют показать высоким гостям из стран Евросоюза, которые вскоре должны прибыть в Кишинёв.