Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Командира взвода Учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа, прапорщик Юрий Савенков погиб в ходе специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечная память

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принес глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего, сообщили 16 марта в пресс-службе Смольного.

«Мужественный человек, настоящий воин, он сражался за право жителей Донбасса на мирную жизнь, защищал национальную безопасность России. Юрий Алексеевич проявил героизм, до конца был верен воинскому долгу и присяге. За подвиг он награжден орденом Мужества», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Петербурге похоронили ефрейтора 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ, 25-летнего Сергея Абрамчика, погибшего в ходе спецоперации на Украине.