Воронеж, 16 марта 2022, 15:56 — REGNUM Более 100 граждан, которые вынужденно покинули свои дома, спасаясь от угрозы здоровью и жизни, примут в Воронеже 16 марта, об этом сообщил в телеграм-канале глава Воронежа Вадим Кстенин.
Глава Воронежа напомнил, что, согласно постановлению правительства России, Воронежская области должна принять больше всего эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. На данный момент в пунктах временного размещения в Воронеже готовы принять ещё более 1100 человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронежская область приняла 3,3 тысячи эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик. В общей сложности регион готов принять семь тысяч переселенцев.