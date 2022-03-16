Воронеж, 16 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Более 100 граждан, которые вынужденно покинули свои дома, спасаясь от угрозы здоровью и жизни, примут в Воронеже 16 марта, об этом сообщил в телеграм-канале глава Воронежа Вадим Кстенин.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«Они поселятся в «Центре комплексной реабилитации инвалидов «Семь ступеней» — это учреждение областного департамента соцзащиты, а также в гостевом центре «На Донбасской». Люди, попавшие в тяжелую ситуацию, будут обеспечены комфортными условиями и горячим питанием. Решим и все задачи, касающиеся обучения детей, оформления необходимых документов, психологической и материальной поддержки. Опыт есть, никого не бросим», — написал Кстенин.

Глава Воронежа напомнил, что, согласно постановлению правительства России, Воронежская области должна принять больше всего эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. На данный момент в пунктах временного размещения в Воронеже готовы принять ещё более 1100 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронежская область приняла 3,3 тысячи эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской Народных Республик. В общей сложности регион готов принять семь тысяч переселенцев.