Сеул, 16 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В 2021 году объём международных перевозок в южнокорейском международном аэропорту Инчхон составил 3,27 млн тонн что на 18,6% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает The Hankyoreh со ссылкой на данные Международного совета аэропортов.

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Известно, что в 2021 году объём грузовых перевозок в международном аэропорту Инчхон составил всего 1,2 млн тонн, однако в 2021 году показатель впервые за 17 лет превысил отметку в 3 млн тонн.

Отмечается, что с момента открытия аэропорт впервые обработал грузы на сумму более $400 млрд, что составляет 33% от общего объема торговли Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2022 года в Южной Корее повысят топливные сборы на внутренние и международные рейсы из-за роста мировых цен на нефть.

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