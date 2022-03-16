Ханты-Мансийск, 16 марта 2022, 15:54 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на мужчину в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Пасть собака
Пасть собака
SplitShire

По версии следствия днём 13 марта на территории производственной базы, расположенной по ул. Индустриальная 33 города Нижневартовск стая собак набросилась на 40-летнего мужчину. В результате пострадавший получил травмы различной степени тяжести, вартовчанина госпитализировали.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самаре возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на подростка.

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