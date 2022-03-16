Ханты-Мансийск, 16 марта, 2022, 15:54 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на мужчину в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия днём 13 марта на территории производственной базы, расположенной по ул. Индустриальная 33 города Нижневартовск стая собак набросилась на 40-летнего мужчину. В результате пострадавший получил травмы различной степени тяжести, вартовчанина госпитализировали.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самаре возбудили уголовное дело после нападения стаи собак на подростка.