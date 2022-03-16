Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 16 марта, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 1,8%, до 108,11 рубля. Евро подрастает на чисто символические 0,02%, до 118,5 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль Bp.blogspot.com

«При этом курсы на Московской бирже уже приблизились к курсу на международном валютном рынке Форекс, хотя 15 марта курс рубля на Форекс существенно подрастал, подбираясь к отметке 100 рублей за доллар.

Укреплению российской валюты способствует некоторое затихание санкционной канонады с Запада, информация о сближении позиций сторон на переговорах с Украиной и, конечно, успешный ход российской военной операции.

Также сегодня минфин США подал американским банкам поручения на выплату купонов по российским еврооблигациям двух выпусков.

Если оно будет исполнено, спекуляции вокруг возможности дефолта России развеются и укрепление рубля ускорится.

Если же поручение не будет выполнено и минфин начнет выплаты в рублях, западные рейтинговые агентства, видимо, снизят рейтинги страны. Но эффект этого неправомочного решения на курс рубля будет недолгим.

Кроме того, сегодня рынки ждут решения ФРС США по ставке, что вынуждает инвесторов быть осторожным», — пояснил эксперт.

Читайте также: Курс доллара на торгах Мосбиржи упал до 108,75 рубля