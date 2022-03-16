Москва, , 16:12 — REGNUM После начала спецоперации на Украине уроженцы России стали повсеместно сталкиваться с притеснениями заграницей. Об этом 16 марта заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Избиение в Тутаеве Yarnews.net

Правозащитник отметил, что жертвами русофобии становятся даже дети.

«Коллективным объектом ненависти стали россияне, соотечественники и даже их дети, которые родились за рубежом. Есть даже случаи нападения и избиения российских детей», — сказал Брод.

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