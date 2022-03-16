Москва, , 15:50 — REGNUM В сокращении количества пенсионеров на учете в Пенсионном фонде РФ сыграли роль два основных фактора, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Пенсионеры Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Во-первых, повышенная смертность из-за пандемии коронавируса, особенно сильно ударившая по людям старших поколений.

И тут учитывается не только смертность от самого коронавируса, но и от хронических заболеваний, которые были отягощены коронавирусом.

Во-вторых, в некоторых случаях отсутствовала возможность получить полноценную медицинскую помощь из-за перегрузки системы здравоохранения или отдалённости пунктов проживания пожилых людей.

И последствия коронавируса, видимо, будут ещё сказываться в ближайшие годы, хотя и в меньшей степени

В-третьих, невыход на пенсию людей, достигших дореформенного пенсионного возраста. Но этот фактор уже скоро перестанет оказывать влияние», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, число состоящих на учете в Пенсионном фонде России (ПФР) пенсионеров за год снизилось почти на 1 миллион человек.

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