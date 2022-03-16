Москва, 16 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В зимних Параолимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске примут участие спортсмены из Казахстана. Об этом 16 марта сообщил журналистам и. о. главы Параолимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Wassily, Zscout370 Казахстан

«Завтра прилетит команда Казахстана», — сказал Рожков.

Таким образом, на Играх в Ханты-Мансийске будут выступать спортсмены из пяти стран — России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана.

Параолимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут с 18 по 21 марта.