Донецк, , 15:47 — REGNUM Украинские военные обстреляли населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Новомихайловка —н.п. Еленовка», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Уточнятся, что обстрел был произведён 16 марта в 15:00 (совпадает с мск). Всего по населённому пункту вооружённые формирования Украины выпустили 15 снарядов калибра 122 мм.

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Как сообщало ИА REGNUM, также 16 марта киевские боевики произвели обстрел города Ясиноватая в ДНР с применением артиллерийских орудий калибра 122 мм. Всего было выпущено пять снарядов.

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