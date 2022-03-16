Ярославль, 16 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров считает, что для поддержки бизнеса в условиях санкций нужен комплекс мер, точечными решениями не обойтись. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.

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Бакиров прокомментировал итоги мониторинга, проведенном федеральным уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и Институтом экономики роста им. Столыпина. В исследовании приняли участие руководители и владельцы компаний из всех субъектов России. Как следует из опроса, почти 85% российских компаний почувствовали на себе новые западные санкции, а самой главной проблемой является рост закупочных цен.

Больше половины компаний (55,7%) так и не восстановились после предыдущего «ковидного» кризиса. В связи с этим бизнесу требуются не косметические, а масштабные меры поддержки, делают выводы авторы исследования. Самой популярной среди опрошенных руководителей по-прежнему является снятие всех карантинных ограничений (44%), на втором месте — прямые выплаты предпринимателям на сохранение занятости (21,8%). Третья по востребованности мера — льготные кредиты по ставке не выше 6% и не повышение ставок по старым кредитам.

«Многие регионы уже сняли большинство ковид-ограничений, в их числе и Ярославская область. По прямым выплатам бизнесу на поддержку занятости по аналогии с субсидиями размере МРОТ, как это было весной 2020-го, информации нет. В ходе опросов 2020—2021 годов предприниматели также называли эту меру наиболее востребованной и эффективной. Абсолютно согласен, что точечными мерами не обойтись, нужен целый комплекс по разным направлениям — от кредитования до налогообложения. Сейчас выделить пострадавшие отрасли, как это было при коронавирусе, сложно, потому что глобально сейчас в одной лодке вся страна», — комментирует результаты исследования ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

Кроме роста цен, 60−62% предпринимателей отмечают спад спроса, падение выручки и курса рубля, а 40% говорят о разрыве цепочек поставок. По мнению опрошенных, воздействие санкций усиливается из-за высокой зависимости страны от импорта: 36% предпринимателей признались, что зависят от импорта более, чем на 50%, а 73% компаний — более, чем на 10%.

Также бизнес выступает за амнистию предпринимателей по уголовным экономическим преступлениям, заморозку тарифов естественных монополий, предоплату по госзаказам в размере 50% и ряд других шагов.