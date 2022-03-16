Берлин, 16 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Переговоры германского канцлера Олафа Шольца с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом намечены на 17 марта, они будут посвящены в том числе ситуации на Украине. Об этом официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил 16 марта на брифинге.

Официальное интернет-представительство президента Украины Олаф Шольц

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Он уточнил, что до начала переговоров Шольц и Столтенберг выступят с короткими заявлениями для прессы. В центре внимания переговоров будет Украина, а также ситуация с безопасностью в Европе.

«Тема встречи наверняка известна», — заявил Хебештрайт.

Он добавил, что вечером 18 марта Шольц проведёт переговоры со своим испанским коллегой Педро Санчесом. Темой также будет Украина.

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