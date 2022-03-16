Брюссель, 17 марта, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Бошняки в Боснии и Герцеговине используют кризис вокруг Украины для того, чтобы вызвать хаос в собственной стране и «переделать БиГ по собственным лекалам, превратив в чисто мусульманскую страну». Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 15 марта после обращения к членам внешнеполитического комитета Европейского парламента в Брюсселе.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Следите за развитием событий в трансляции: «"Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Тем не менее, подчеркнул Додик, сербы и хорваты не позволят, чтобы БиГ стала мусульманским государством.

«Мы не согласимся на это, нужно уважать исторические и этнические факты, которые отражены в конституции», — заявил Додик телеканалу РТРС.

По мнению Додика, во время дискуссии в Европейском парламенте были допущены неоправданные сравнения между ситуацией на Украине и происходящим в БиГ.

«Мусульмане отождествляют эти два конфликта для того, чтобы извлечь какую-то выгоду. Но это, по сути, неверно, так как в БиГ была гражданская война, а тут речь идет о конфликте двух государств. Это никак нельзя сравнивать, кроме как по количеству невинных жертв и разрушений», — полагает Додик.

Лидер сербов в БиГ добавил, что он пытался уточнить у европарламентариев, каков их план в отношении БиГ.

«Кроме навязывания новых условий для приема в ЕС. Почему они нам не помогут быстрее добраться до Европы, как когда-то помогли Болгарии и Румынии?» — задался вопросом Милорад Додик.

Напомним, что Додик обвиняет Сараево в том, что оно пытается упразднить Республику Сербскую и провести централизацию Боснии и Герцеговины. В этом централизованном государстве бошняки заняли бы лидирующее положение в отношении сербов и хорватов.