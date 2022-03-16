Канберра, 16 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В настоящее время цены на бензин в Австралии растут безудержными темпами, а цены на продовольствие в продуктовых магазинах также стремительно повышаются. Согласно оценкам аналитической фирмы EY Oceania, риски долгосрочной инфляции в стране на многий спектр товаров и услуг предельно высоки. Об этом 16 марта сообщил новостной портал News.com.au.

Pixabay.com Инфляция

В индекс потребительских цен, который регулярно анализирует стоимость установленной корзины товаров и услуг, входит изменение цены буханки хлеба и литра бензина. Но он также может включать вещи, на которые многие австралийцы в настоящее время не тратят деньги. Это означает, предупредили в EY OCenania, что инфляция не оказывает одинакового влияния на всех граждан.

«Смотрите, многие люди, которые, например, не строят себе дом или не владеют автомобилем, не окажутся под таким сильным воздействием цен на бензин. Но другие могут быть более подвержены риску роста цен на продукты питания», — сказал в интервью старший аналитик EY Oceania Джонатан Макменамин.

В то же время, замечает Макменамин, цены растут далеко не на все товары и услуги. Арендная плата и электричество в Австралии остаются более-менее неизменными, а в каких-то случая цены на них даже снижаются.